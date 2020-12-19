وفاة صائد الجوائز في سلسلة «ستار وورز»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

توفي الممثل البريطاني جيريمي بولوك، الذي أدى دور صائد الجوائز الشهير بوبا فيت في سلسلة أفلام «ستار وورز»، عن عمر ناهز 75 عاماً. ورحل الممثل في مستشفى توتينغ بجنوب لندن، أول من أمس «بعد مضاعفات صحية، بعضها ناجم عن مرض باركنسون الذي عاناه لسنوات»، بحسب ما جاء في موقعه الإلكتروني. وأضاف الموقع أن «جيريمي عاش حياة طويلة وسعيدة كممثل واشتهر بأدواره في أفلام عدة»، منها «سامر هوليداي» و«ستار وورز» و«جيمس بوند». لكنّ أشهر أدواره شخصية بوبا فيت التي اكتسبت شعبية كبيرة في اثنين من أفلام «حرب النجوم»، هما «ذا إمباير سترايكس باك» و«ريتورن أوف ذي جيداي». ونعاه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الممثلين الذين شاركوا معه في «ستار وورز». وغرّد مارك هاميل الذي أدى دور لوك سكايووكر «كان جيريمي بولوك مثالاً للجنتلمان الإنجليزي».

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