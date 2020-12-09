بريطاني يحقق ثروة من نباتات يزرعها في غرفة الجلوس

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

يكسب رجل بريطاني، حوَّل صالة جلوسه إلى غابة للنباتات المنزلية نحو 12 ألف جنيه إسترليني (15 ألف دولار) عن كل ورقة من نبتة نادرة في مجموعته المميزة. وزرع "توني لي بريتون" بعض أكثر الأنواع النباتية قيمة في العالم في منزله بشلتنهام، محولا غرفته الاحتياطية إلى دفيئة لتغذية شغفه بالنباتات وبينها نبتة كان يُعتقد سابقاً أنها انقرضت، وتسمى

Rhaphidophora Tetrasperma Variegata. حسب ما ذكره موقع "ميترو" البريطاني. ولدى بريتون العديد من الطلبات المسبقة لشراء أوراق هذه النبتة، وقائمة انتظار طويلة لهواة جمع النباتات الراغبين في شراء هذه الأوراق. وقال بريتون: "النبتة في الأصل شائعة ويمكن الحصول عليها من معظم محلات السوبر ماركت ومراكز الحدائق، لكن نسختي، طفرة جينية لهذه النبتة ما يجعلها نادرة"وأضاف بريتون "هي الوحيدة في العالم بنمط الورقة هذا، تلقيت بالفعل 3 طلبات مسبقة بـ 12 ألف جنيه إسترليني لكل ورقة، وهناك قائمة انتظار طويلة، واتصل بي كثيرون للحصول عليها."

وأوضح بريتون " وضعت صورة على الإنترنت وتواصل معي عالم نبات من بوليفيا ليطلب المزيد من الصور، لم يكن لديه سجل لهذه النبتة، والطريقة الوحيدة لمعرفة نوعها، العثور عليها في البرية."

وورث بريتون حبه للنباتات من جديه، وأمضى وقتاً طويلاً من حياته في جمعها، وكان يعتقد أن النبتة النادرة قد انقرضت، إلى أن تمكن من العثور على إحداها عند جامع نباتات من أوروبا.

ويخصص بريتون 3 ساعات كل أسبوع من وقته للعناية بالنباتات وتقطيع الأوراق الميتة وفحص الجذور وسقيها، وجهز دفيئة في غرفة معيشته يتم فيها التحكم في الحرارة، والرطوبة، والضوء عبر تطبيق هاتفي، ما يعني أن بإمكانه الاطمئنان على نباتاته من خارج المنزل.

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