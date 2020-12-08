بلال عبدالله: علينا كفنانين التوقف عن الشكوى وفتح آفاق جديدة

المصدر: حياة الحرزي - دبي

كشف رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الأهلي، الفنان بلال عبدالله، عن أنه سيتبنى، خلال المرحلة المقبلة، مشروعات فنية واعدة، مشيراً إلى أن «دبي الأهلي» يعتزم إقامة مهرجان عالمي للمسرحيات القصيرة، علاوة على عدد من الفعاليات الكبرى، لإثراء حركة الإبداع المسرحي المحلي، بدعم عدد من رجال الأعمال.

وأضاف بلال عبدالله، لـ«الإمارات اليوم»: «من واجبنا كفنانين السعي دوماً لفتح آفاق جديدة لدعم الحركة الفنية بشكل عام، والبحث عن مصادر تمويل جديدة بدل الشكوى والتذمر الدائمين، وتحميل الجهات الرسمية مسؤولية تقديم الدعم المستمر. ولو نظرنا إلى الفعاليات الرياضية والمجتمعية، لوجدنا أنها تزخر بمشاركة عشرات الرعاة والمعلنين، وهو الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في دعم هذه الفعاليات مادياً، ومن ثم ضمان نجاحها واستمرارها، قدرتها على المنافسة في المستقبل».

تجربة استثنائية عاشها بلال عبدالله، الفائز بمنصب رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الأهلي، في أول انتخابات أجريت عبر الإنترنت، وأقيمت بإشراف وزارة الثقافة وتنمية المجتمع، لتسفر نتائجها عن فوز نخبة من الأعضاء الجدد، ممن يسعون إلى النهوض بالعمل المسرحي في مسرح دبي الأهلي، الذي يبدو أن مؤشرات النهوض بواقعه باتت قريبة، مع إعلان مجلس الإدارة الجديد حزمة من المشروعات والفعاليات التي سترى النور مع بداية العام المقبل، بمشاركة نوعية هذه المرة لمجموعة من رجال الأعمال في دعم مسيرة المسرح الإماراتي، الذي تم الإعلان عنه في حفل استقبال خصص لتكريم أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

وحول تفاصيل حفل التكريم الذي أقيم، أخيراً، على شرف أعضاء مجلس الإدارة الجديد، قال بلال عبدالله: «حضر حفل التكريم الشيخ عبيد بن سهيل آل مكتوم، وأقيم الحفل برعاية رجال الأعمال: إبراهيم الهاشمي وخالد عبداللطيف الحمادي وبدر المرزوقي، في بادرة تعكس رغبتهم الصادقة في دعم الثقافة والفنون، والنهوض بقطاع الإبداع المحلي والتأكيد على مشاركة رجال الأعمال ومختلف أطياف المجتمع الإماراتي الفاعل في دعم الحركة الفنية والمسرحية، بالإضافة إلى الإعلان عن أعضاء الشرف الذين انضموا لمسرح دبي الأهلي، وهم: ميرزا الصايغ وعبدالله الأنصاري والمحامي عيسى بن حيدر».

وتابع: «كما سينضم إلى مسرح دبي الأهلي أعضاء شرف جدد، ومجموعة من داعمي الثقافة والفنون، سواء على المستوى المادي أو المعنوي، ما سيسهم بشكل فعال في رفد حركة الإبداع المسرحي المحلي، وإطلاق العديد من المشروعات الفنية المبتكرة والواعدة والأفكار الخلاقة التي سيتم اعتمادها وتنفيذها قريباً على أرض الواقع، كما ستدعم هذه المبادرات بشكل مباشر المشروعات الجديدة والخطط المستقبلية التي سيضعها مجلس الإدارة الجديد».

للمرة الأولى

في ما يتعلق بردود أفعال الوسط المسرحي المحلي وأعضاء مجلس الإدارة القدامى، ومدى حماستهم لهذه الشراكات الجديدة، أكد بلال عبدالله أن الجميع ينظر إلى هذه الخطوة بعين الأمل والتفاؤل في المستقبل، والثقة بتقديم أعمال مسرحية جديدة، موضحاً «تواصلت مع معظم نجوم المسرح في الإمارات، ومع أعضاء مجالس الإدارة السابقين، ورحب الجميع بفكرة أعضاء الشرف التي أطلقت للمرة الأولى في المسرح الإماراتي، لمدى إسهامها فعلياً في دعم الحركة المسرحية على الصعيد المادي والمعنوي». وعن الفعاليات المزمع عقدها بداية من العام المقبل، قال بلال عبدالله: «يمكننا الحديث اليوم عن نيتنا إقامة مهرجان عالمي للمسرحيات القصيرة، الذي سيستقطب مختلف الجاليات العربية والأجنبية المقيمة على أرض الإمارات، إلى جانب فعاليات فنية ستخصص ضمنياً للبحث واكتشاف المواهب الجديدة لتنميتها واحتضانها، سواء في مجال العمل المسرحي أو الفني بشكل عام، بالإضافة إلى تحضير مسرح دبي الأهلي للمشاركة في فعاليات معرض إكسبو دبي 2020، العام المقبل». وأكد الفنان: «أتمنى أن يعود الألق إلى مسرح دبي الأهلي، وجميع الفرق المسرحية العاملة في دولة الإمارات، كما أتمنى أن تعمم تجربة أعضاء الشرف، لتشمل كل مناحي الحياة الثقافية والفنية، فمن خلال تجربتي وخبرتي المتواضعة بهذا المجال، أستطيع التأكيد أن رجال الأعمال في الإمارات يمتلكون الرغبة بالمشاركة وتقديم الدعم والمساندة لمختلف حقول الثقافة والفن والإبداع في الدولة، وما علينا إلا السعي نحوهم لتقديم الاقتراحات والأفكار والمشروعات البناءة للنهوض بواقع الفن في الدولة».

مفاجأة

قال رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الأهلي، الفنان بلال عبدالله، إن المسرح سيتبنى فعالية كبرى، لم يكشف عن تفاصيلها، مشيراً إلى أنها ستقام على مستوى دولة الإمارات، بمشاركة مسرح دبي الأهلي، لافتاً إلى أنها «ستكون بمثابة المفاجأة الكبرى، التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وبمشاركة عالمية موسعة».

تشكيلة جديدة

تضم تشكيلة أعضاء مجلس إدارة مسرح دبي الأهلي الجديدة: الفنان مروان عبدالله صالح، الفائز بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب علي يوسف العوضي، الذي يشغل منصب أمين السر العام، فيما يتولى محمد عطية عبدالله مهام المدير المالي وأمين الصندوق، وسالم طاهر التميمي إدارة المشاريع الثقافية والابتكارية، وميرا عبدالرحمن الحمادي مهام لجنة الإعلام والعلاقات العامة. وأوكلت مهام الإشراف على لجنة التنمية الاجتماعية والفنية لأحمد إبراهيم حمزة.

• «أتمنى أن يعود الألق إلى مسرح دبي الأهلي، وجميع الفرق العاملة في دولة الإمارات».

• «نعتزم تنظيم مهرجان للمسرحيات القصيرة، سيستقطب مختلف الجاليات العربية».

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