فيديو..محمد رمضان.. وردة من الذهب لزوجته في عيد زواجهما

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

احتفل النجم المصري محمد رمضان بعيد زواجه الثامن، من زوجته نسرين بطريقة مبتكرة، حيث نشر فيديو على صفحته الرسمة بموقع تبادل الصور "انستغرام" وظهر في الفيديو وهو يفتح صندوقا فخما ويخرج منه وردة من الذهب الخالص تتدلى أوراقها وغصونها، وصاحب الفيديو أغنية عاطفية لكوكب الشرق أم كلثوم ووضع رمضان بعد صوره مع زوجته بالصندوق وعلق عليها موجها رسالة لزوجته قائلا :

"انهاردة ٦ديسمبر عيد جوازنا الثامن كل سنة وانتي حبيبتي و رفيقة مشواري و زوجتي وأم اولادي ربنا يباركلنا في حياتنا واولادنا و يحفظنا من كل سوء".

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