النصف_الحلو.. «ذا بالم ويست بيتش» تلبّي رغبات الزوّار

تعدّ «بالم ويست بيتش» أحدث مناطق الجذب السياحية في دبي، والتي تضم مجموعة من المطاعم المطلة على شاطئ «نخلة جميرا». كما تضم هذه الواجهة ممشى بطول 1.6 كيلومتر، وواجهة بحرية، إضافة إلى 300 شجرة نخيل مشعة بالأضواء. وتحتضن «بالم ويست بيتش» مفاهيم شاطئية حديثة راسخة، وتوفر لزوارها تجربة طهي متميزة عبر جميع المطاعم المنتشرة فيها، مع الأخذ في الاعتبار أن بالإمكان اصطحاب الحيوانات الأليفة أثناء التنزه في هذه المنطقة.

ومن هذه المطاعم في «بالم ويست بيتش»:

«جونز ذا كروسر»

افتتح هذا المطعم الأسترالي الحائز جوائز، والذي يعود تاريخه إلى عقدين من الزمن، أحدث أفرعه في «بالم ويست بيتش»، وهو يضم أيضاً متجراً متخصصاً في بيع أنواع خاصة من المواد الغذائية بالتجزئة، وغرفة مميزة للأجبان واللحوم الباردة والمخبوزات والحلويات والمعجّنات.

«برايا»

يتميّز مطعم «برايا»، الذي يقدم وجبات الفطور والغداء المكوّنة من أطباق المزة المتوسطية، بإطلالاته الرائعة على الشاطئ الفيروزي وأفق المدينة الأخّاذة في «بالم ويست بيتش»، الوجهة البحرية النابضة بالحياة في دبي. ويقدم هذا المطعم الساحلي الواقع على شاطئ البحر، مجموعة من النكهات المستوحاة من المطبخ الإسباني واليوناني والتركي والمشرق العربي، فضلاً عن أجواء الترفيه المباشر التي يبثّها أشهر منسقي الأسطوانات الموسيقية في المدينة.

«أورانج كاميليون»

افتتح «أورانج كاميليون» أبوابه في «بالم ويست بيتش»، حيث يقدم مفهوماً متميزاً لتناول المأكولات وسط مناظر شاطئ «نخلة حميرا» الخلاّبة. ويعد هذا المكان روّاده بتجربة لا تُنسى لتناول الطعام على الشاطئ.

«لاكي فيش»

يتميّز هذا المكان بأجوائه الترفيهية الحية، بما في ذلك الفخامة الريفية على ضفة الشاطئ أثناء التلذذ بتناول مأكولات البحر الأبيض المتوسط، والأغاني والمقطوعات الموسيقية الحديثة التي تبثّها مجموعة من منسقي الأسطوانات، فقد تم إعداد مفهوم هذا المطعم على النمط الساحلي.

«سينور بيكو»

يقدم هذا المطعم الشعبي المأكولات الكاليفورنية /‏ المكسيكية الطازجة والمبرّدة، والأطباق الشهية والحلويات والكوكتيلات المنعشة. ويراعي هذا المطعم الجديد، الواقع على الواجهة البحرية، المعايير الصديقة للبيئة، وهو ما يجعله وجهة مثالية لتناول المأكولات على الشاطئ.

«كوكو باي»

يعدّ «كوكو باي» أحدث الأماكن في «بالم ويست بيتش»، والذي يتميّز بتصاميمه الداخلية ذات العناصر الطبيعية الريفية، والأثاث المصنوع يدوياً، والأجواء الشعبية والأنيقة. ويقوم «كوكو باي» بإعداد مجموعة شهية من الأطباق المستوحاة من شواطئ شرق آسيا، إضافة إلى توفير وسائل الراحة وفقاً للنمط الأوروبي الحديث.

- المطعم الأسترالي الحائز جوائز يعود تاريخ افتتاحه إلى عقدين من الزمن.

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