النصف_الحلو.. «مدهش» و«دانة» يعرضان «لا بيرل» اليوم

في إطار احتفالات اليوم الوطني، يختتم مدهش ودانة وصديقتهما الجديدة بيرل، اليوم، عرض «لابيرل»، الذي يعد من أفضل العروض التي تجمع بين الموسيقى والاستعراضات والحركات البهلوانية في دبي، وذلك على مسرح «لا بيرل» في «الحبتور سيتي». وجرى تصميم عرض مدهش ودانة في لابيرل خصيصاً ليستمتع به الأطفال والكبار خلال موسم الأعياد. وتدور القصة حول مدهش ودانة أثناء سفرهما إلى مدينة جميلة، حيث يلتقيان بيرل، الفتاة الصغيرة التائهة. ويقرر الأصدقاء الثلاثة استكشاف المناطق المحيطة بهم، لمساعدة بيرل في العثور على طريقها. ويتبع ذلك رحلة لا تُصدق عبر بوابة من عوالم مذهلة وغريبة، ويشمل ذلك عروض الألعاب البهلوانية العالمية والطيران والغوص، وحتى ركوب الدراجات النارية، وتحدي الجاذبية، والعديد من الفقرات المتنوعة التي تحبس الأنفاس.

ويعد عرض مدهش ودانة في لا بيرل الوجهة الأمثل للأطفال خلال فترة العطلات، من خلال الأحداث الشيقة والمؤثرات الخاصة المتعددة التي تجعلهم يستمتعون بالمشاهدة.

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