المتسوقون يثقون بنصائح الذكاء الاصطناعي.. بخصوص الجودة

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

تزايد في الآونة الأخيرة عدد الشركات التي تحرص على الاستفادة من خبرات الذكاء الاصطناعي، من أجل تقديم توصيات للمستهلكين تساعدهم في اتخاذ القرار عند الشراء.

ونشرت الدورية العلمية «جورنال أوف ماركتينج» المتخصصة في أبحاث التسويق، دراسة بشأن مدى ثقة المستهلك بالنصيحة التي يحصل عليها من منظومة للذكاء الاصطناعي، عندما يكون بصدد شراء سلعة ما، واعتمدت الدراسة على بيانات تجربة شملت 3000 مشارك.

وكشفت الدراسة أن المستهلك يثق بنصيحة منظومة الذكاء الاصطناعي عندما تتعلق بكفاءة وجودة السلعة من ناحية الاستخدام، أو الوظيفة التي تؤديها تلك السلعة، لكن عندما يتعلق الأمر بمدى الاستمتاع بسلعة معينة، فإن المستهلك العادي يثق أكثر بالنصيحة التي يحصل عليها من البشر.

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» عن الباحث، كيارا لونجوني، الذي شارك في إجراء الدراسة قوله: «وجدنا أنه عندما يتعلق السؤال بمدى جودة سلعة معينة حسب خصائصها الوظيفية، فإن المستهلك يفضل نصيحة منظومة الذكاء الاصطناعي، لكن عندما يتعلق السؤال بخبرة استخدام سلعة معينة، فإن نسبة أكبر من المشاركين تفضل الاستعانة بالنصيحة البشرية».

وأظهرت التجربة أنه عندما يرغب المستهلكون في نصائح تتماشى مع أذواقهم الفريدة، فإنهم يفضلون نصائح البشر، ويرفضون نصائح الذكاء الاصطناعي.

ويقول الباحث، لوكا سيان، إن «السوق الرقمية مكتظة، وفترة اهتمام المستهلك بسلعة ما تكون قصيرة، وبالتالي فإن فهم الظروف التي تعتمد عليها ثقة المستهلك سترفع القدرة التنافسية للشركات في هذا المجال».

عندما يرغب المستهلكون في نصائح تتماشى مع أذواقهم الفريدة فإنهم يفضلون نصائح البشر.

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