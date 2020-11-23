فنانون إماراتيون على مسرح المجاز في اليوم الوطني

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني عن تفاصيل الحفل الغنائي المباشر، المقرر عرضه في الثالث من ديسمبر المقبل على منصة مسرح المجاز بالشارقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات.

ويشارك في الحفل الفنان حسين الجسمي وأربعة من الفنانين الإماراتيين الشباب وهم: أريام، جاسم محمد، فيصل الجاسم وعريب، بتوليفة من أغنياتهم الإماراتية المتميزة التي ذاع صيتها محلياً وخارجياً.

ووفقاً لرئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، خالد جاسم المدفع، فإن الحفل الغنائي الذي سيجري تنظيمه وفق الاجراءات الاحترازية يتيح حضور الجمهور بنصف المساحة الاستيعابية لمسرح المجاز بأسعار رمزية، يتم تخصيصها لمبادرات مؤسسة القلب الكبير المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم.

وأشار المدفع أن اختيار الجسمي للمشاركة في الحفل الغنائي استند إلى مكانته الفنية، وسيرته الحافلة بالعطاء، ولمبادراته المتميزة في خدمة وطنه بإخلاص، التي ترجمها بإسهامات مؤثرة نقلت رسالة الوطن الى المجتمعات العربية والعالمية.

وأضاف رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني أن «مشاركة الفنانين الإماراتيين الشباب بالحفل الغنائي، تأتي انطلاقاً من حرص إمارة الشارقة على دعم الفن الاماراتي، ولإسهاماتهم الفنية التي حلقت بالأغنية الإماراتية والخليجية عربياً وعالمياً».

من جانبه، أعرب الفنان حسين الجسمي عن سعادته للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية المهمة قائلاً: «في الثالث من ديسمبر سيكون اللقاء الوطني مع الجمهور في إمارتي الغالية الشارقة، التي نحمل لها في قلوبنا محبة خاصة، وهي الإمارة الباسمة دائماً بالخير والعطاء».

وأثنى الجسمي على مشاركة الفنانين الإماراتيين الشباب: أريام، جاسم محمد، فيصل الجاسم وعريب، في الحفل، معرباً عن فخره بوجودهم في هذه الاحتفالية الوطنية والغالية على جميع أبناء الإمارات.

• المدفع: «أسعار رمزية، والريع لمبادرات (القلب الكبير)».

• الحفل وفق الإجراءات الاحترازية وبنصف المساحة الاستيعابية.

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