15 حلقة جديدة من البودكاست العربي الشهير جُحا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت فنيال للإعلام عن إطلاق السلسلة الثانية من البودكاست العربي الشهير جحا قبل الموعد المقرر، والتي تروي قصصاً طريفة وحكايات مشوقة عن الشخصية الفلكلورية العربية جُحا. وبناءً على فهم جمهور البودكاست وحاجتهم للترفيه، تهدف السلسلة الفكاهية التي تحكي قصص حكيم الحمقى المشهورة إلى تسلية المستمعين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها عام 2020. وتتألف هذه السلسلة من 15 حلقة يتم بث واحدة منها كل يومين لغاية 22 نوفمبر عبر جميع منصات البودكاست الشهيرة.

وحصدت السلسلة الأولى، التي انطلقت في رمضان 2020، نجاحاً كبيراً واحتلت المرتبة الأولى في منصة آبل بودكاست؛ إذ شكّلت فرصةً مميزة لتسلية المستمعين في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذه الأوقات العصيبة. واستجابةً لطلب الجمهور، يعود الماكر المحبوب جحا مرةً ثانية ليروي قصصه الفكاهية قبل الموعد المقرر في رمضان 2021. وقد تم اختيار سلسلة قصص جُحا المليئة بالفكاهة وروح الدعابة من الثراث الغني بالقصص الكلاسيكية العربية ولكن بعد إعادة صياغتها لتتكيف مع العصر الحديث. وتستمر الحلقة لمدة 10 إلى 15 دقيقة، وتتحدث عن قصة من قصص جحا الخيالية يرويها راوٍ مميز بأسلوب هزلي ومضحك. وتقدم السلسلة لمتابعيها قصصاً معروفة وأخرى جديدة كلياً عن الحيل السرية وأخبار الملوك، تبرز فيها الفكاهة والذكاء والطرافة التي لطالما اشتهرت بها شخصية جُحا. وتعليقاً على إطلاق السلسلة الجديدة من جحا، قال مشاري العنيزي من فنيال للإعلام: «شهدنا جميعاً أوقاتاً عصيبة في عام 2020. وتسعى فنيال للإعلام لتقديم سلسلة محتوى صوتي تغني خيال المستمعين وتحفزهم على التفكير بإيجابية. وهذا ما تقدمه حكايات جحا بأسلوبٍ فكاهي وجذاب. وبدلاً من انتظار إصدار السلسلة الثانية في رمضان المقبل، حرصنا على تقديم مجموعة جديدة من حكايات جحا الطريفة نظراً للظروف العصيبة التي يفرضها كوفيد-19. ونتطلع لتقديم المزيد من حكايا جحا الممتعة لترفيه المستمعين».

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