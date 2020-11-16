رايان رينولدز: سعيد بكوني «أبوالبنات»

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

قال الممثل الأميركي، رايان رينولدز: «إنه لم يكون يتوقع أبداً أن يصبح أباً لثلاث فتيات»، وذلك في حوار حول زوجته الممثلة بليك ليفلي وبناته الثلاث».

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن رينولدز (44 عاماً) قال: «بناتي لديهن قدرات كبيرة، إذا صادفت أمراً جنونياً أو مخيفاً في حياتي، هن أول من ألجأ إليه لأنهن لديهن الحكمة والقوة، ويتمتعن بالهدوء». وأضاف: «أحب كوني أباً لبنات. لم أكن أتوقع أن أنجب ثلاث فتيات، فلقد جئت من أسرة جميعها صِبية». وكشف رينولدز أنه وزوجته ليفلي (33 عاماً) يعطيان أولوية لأسرتهما. وقال: «أحاول أن أكون موجوداً قدر المستطاع، نحن لانفترق، نسافر سوياً أثناء التصوير».

يذكر أن رينولدز وليفلي تزوجا في سبتمبر 2012، عقب أن التقيا أثناء تصوير فيلم «جرين لانتيرن».

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