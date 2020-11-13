وفاة المخرجة الفرنسية نيلي كابلان.. رمز «الموجة الجديدة»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

غيّب الموت عن 89 عاماً المخرجة والكاتبة النسوية الفرنسية، نيلي كابلان، التي كانت تُعدّ رمزاً لـ«الموجة الجديدة»، ومن أبرز أفلامها «لا فيانسيه دو بيرات» (1969)، إذ توفيت صباح أمس، في مستشفى بجنيف، على ما أفاد قريبون منها. وكانت نيلي كابلان المتحدرة من عائلة روسية، المولودة في بوينوس آيرس، وصلت إلى فرنسا وهي في الـ22، وبدأت مسيرتها السينمائية مع المخرج أبيل غانس، الذي بقيت تتعاون معه نحو 10 سنوات.

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