نانسي عجرم سفيرة لـ «بستان الأطفال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انضمت الفنانة نانسي عجرم إلى تطبيق «بستان» بصفتها سفيرة والوجه الإعلامي للتطبيق لدعم المحتوى العربي الهادف الموجّه للطفل العربي، وتأتي مشاركتها لإيمانها أن الجيل الجديد يستحق الأفضل، وهو ما يتماشى مع سيرتها الفنية ودعمها المتواصل للطفل العربي.

وقالت نانسي في هذه المناسبة: «إنها سعيدة أن تكون جزءاً من هذا التطبيق، لما تؤمن به من خدمة الطفل وتقديم محتوى قيم وهادف على منصّة آمنة، مثل تطبيق (بستان)، لضمان حماية الأطفال من مشاهدة محتويات لا تناسب أعمارهم ولا ثقافتنا في المنطقة».

يذكر أن هذا التطبيق المنتج من قبل شركة «ميناموبايل»، أحد شركاء منطقة أبوظبي للإعلام «توفور54»، يضم مجموعة متنوّعة من المسلسلات والأفلام والرسوم المتحركة والأغاني والقصص ومقاطع فيديو تعليمية وعروضاً تلفزيونية، حيث يضمن للأطفال الاستمتاع والترفيه من ناحية، وتنمية ذكائهم وقدراتهم المعرفية والذهنية من ناحية أخرى، وهو ما تمّ إنتاجه خصيصاً من قبل «ميناموبايل» لمشاهدته حصرياً على التطبيق، مثل مسلسل «فصل المشاغبين» بجزئيه الأول والثاني، الذي يركز على عدم الاستهتار بالتعليم، ويروي حكايات يومية في المدرسة، ويعطي أمثلة عن كيفية التعامل بطريقة حضارية.

ويحتوي التطبيق أيضاً على مسلسلات وأفلام مشهورة تلامس خيال الطفل العربي، وتمدّه بالمواد التثقيفية والتعليمية بطريقة مسلية، مثل مسلسل «تيليتيبيز» و«سوبر وينجز» والمسلسل الإماراتي الفريد «فريج» والخروف شون وأفلام ثلاثية الأبعاد ممتعة كملكة بياض الثلج «سنو وايت»، وغيرها من الأفلام الحديثة والمختارة بعناية من قبل فريق تطوير تطبيق «بستان»، منها الناطق بالعربية أو المترجم أو المدبلج إلى العربية.

وأضافت عجرم: «أنا سعيدة جداً بهذا التطبيق الفريد الذي يشمل مواد تعليمية وتثقيفية، ويستطيع التواصل مع كل أطفال العالم العربي، أنا ترعرعت على بعض محتويات هذا التطبيق مثل (السنافر)، وأجد لذة رائعة، سواء في مشاهدة الحلقات مجدداً، أو في اكتشاف مسلسلات وأفلام حديثة أيضاً لأشاهدها مع أطفالي».

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