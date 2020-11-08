مهرجان الظفرة: 35 جائزة في «مزاينة الإبل»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مهرجان الظفرة بدورته الـ14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، نتائج أربعة أشواط حقايق محليات (شرايا وتلاد) لأصحاب السموّ الشيوخ، وأبناء القبائل خصص لها 35 جائزة، ضمن مزاينة الإبل من الأسبوع الأول للمهرجان.

وشهد إعلان النتائج اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، وعدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج، وسط إجراءات احترازية ووقائية، وبنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمنصة الرئيسة للمزاينة بمدينة زايد في منطقة الظفرة.

وأسفرت نتائج شوط الحقايق لأصحاب السموّ الشيوخ عن فوز «بلقيس» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت «سلهوده» لمالكها الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، واحتلت المركز الثالث «الشاهينية» لمالكها الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الرابع «المزوي» لمالكها الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، والمركز الخامس «مصيحة» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. وفي شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل عام - محليات، حازت المركز الأول «غير» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، والمركز الثاني «رسا» لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري، والمركز الثالث «لافيه» لمالكها حمد خلفان سيف المعولي، والمركز الرابع من نصيب «لعزره» لمالكها مسعود سعيد سعيد هذلول الهاجري، وفي المركز الخامس «جذابة» لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي. أما في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل مفتوح، للشركاء، فقد حازت المركز الأول «العاصمة» لمالكها بدر ناصر حمد خلفان المعولي، وفي المركز الثاني «ود» لمالكها هداف رضوان عيضه المنهالي، وفي المركز الثالث «صوغه» لمالكها حسين سالم سعيد علي المحرمي، وكان المركز الرابع من نصيب «مسقط» لمالكها تركي سعيد عبدلله سليم المعمري، وفي المركز الخامس «صدارة» لمالكها مبارك سلطان عبيد هياي المنصوري.

وفي شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل رئيس، محليات، حازت المركز الأول «مكيده» لمالكها عبدلله صالح جابر القمدة العامري، والمركز الثاني «الظبي» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، والمركز الثالث «بحور» لمالكها فهد مبارك علي الساعدي، والمركز الرابع من نصيب «نبأ» لمالكها صقر ناصر سالم المنصوري، والمركز الخامس «الشاهينية» لمالكها سعيد بن راشد بن سلطان بن محمد المنعي.

الفعالية أقيمت وسط إجراءات احترازية ووقائية، وبنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية.

المركز الأول لـ«بلقيس» في شوط الحقايق لأصحاب السموّ الشيوخ.

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