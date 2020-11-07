الأمير تشارلز.. أكثر رجال بريطانيا أناقة

المصدر: لندن ■رويترز

كثيراً ما يرد اسما كيت وميغان، عند الحديث عن الذوق المتميز في اختيار الأزياء.. لكنَّ حماهما الأمير تشارلز، المعروف عنه إصلاح ملابسه وإعادة ضبطها، ربما لم يكن يرد على الذهن عند الحديث عن الأناقة في بريطانيا، قبل الآن.

وقال رئيس تحرير مجلة فوغ البريطانية، إدوارد إنينفول، للأمير تشارلز، بمقابلة أُعدت للنشر في أحدث أعداد مجلة الأزياء والموضة: «أنا معجب دوماً باختيار ملابسك».

وبدا أن هذا الإطراء فاجأ ولي العهد البريطاني، الذي يفضل عادة البذلات التي بها صفان من الأزرار، مصحوبة بربطة العنق، ومنديل بلون متناسق.

ورد تشارلز، ضاحكاً: «ظننت أنني مثل ساعة توقفت عن العمل.. ثم يأتي الناس بعد 25 عاماً، ليرتدوا مثل ما أرتديه». وأضاف: «يسرني جداً أن ترى أن هذا ذوق متميز، أنا أهتم بالتفاصيل، والألوان، وأشياء من هذا القبيل». وأجرت المجلة الحديث مع تشارلز، الذي يناصر قضايا البيئة منذ وقت طويل، للحديث عن التزامه بما يطلق عليه الموضة المستدامة، التي تضع في الحسبان العوامل البيئية والاقتصادية، وهو ما قال إنه أمر يحرص عليه دائماً.

وتابع: «أنا واحد من الناس الذين لا يحبون التخلص من أي شيء، لذلك أفضل صيانة (الملابس)، بل وإصلاحها إذا اقتضى الأمر، عن التخلص منها». ودعا المصنعين والمستهلكين إلى الحد من الإهدار.

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