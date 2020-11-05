بسبب كورونا.. الدنمارك تخطط للقضاء على جميع حيوانات المنك

المصدر: متابعة -الإمارات اليوم

ذكر تقرير إخباري أن الدنمارك تعتزم إعدام كل ما لديها من حيوانات المنك بسبب مرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا.

ونقلت "روسيا اليوم"عن وكالة "بلومبيرغ" إن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف من أن سلالة من فيروس كوفيد يمكن أن تنتقل إلى البشر، ربما تكون قد تحورت، الأمر الذي قد يقوض جهود السعي لتوفير لقاح مضاد للفيروس.

وتقول الدنمارك إنها وجدت سلالة جديدة من فيروس كوفيد -19 قد تعيق الجهود المبذولة لتطوير لقاح، بعد أن تسبب فيروس تفشى في حيوانات المنك في البلاد في حدوث طفرة في تركيبته.

وصرحت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن للصحافيين: أن حكومتها نقلت المعلومات إلى منظمة الصحة العالمية، وتخطط الآن للقضاء على جميع حيوانات المنك في الدنمارك، علما أنه تتم تربية حوالي 16 مليون حيوان كل عام.

وكانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت مطلع الشهر الماضي أنها تخطط لإعدام ما يصل إلى مليون من حيوانات المنك التي تم تربيتها في مزارع الفراء لمنع المزيد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشمل عملية الإعدام 41 مزرعة لفراء المنك في غرب الدنمارك، حيث تم اكتشاف الفيروس بين قطيع الحيوانات وكذلك 21 مزرعة فراء يشتبه في إصابتها بالعدوى.

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