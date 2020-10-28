فلسطينية تفوز بجائزة أفضل موهبة عربية من «فارايتي»

المصدر: الجونة (مصر) - رويترز

منحت مجلة «فارايتي» الأميركية المتخصصة في مجال الترفيه جائزتها السنوية لأفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط للمنتجة الفلسطينية مي عودة.

تسلمت مي الجائزة خلال احتفال أقيم على هامش أنشطة مهرجان الجونة السينمائي المقام حالياً في المنتجع السياحي المطل على البحر الأحمر.

ويعرض المهرجان في دورته الرابعة فيلم «200 متر» من إنتاج مي عودة، وإخراج أمين نايفة ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وقالت مي المولودة عام 1981 بعد تسلم الجائزة: «أعتبر الجائزة واحدة من أهم الجوائز في مجال السينما حول العالم، سعيدة بتسليمها لي في مهرجان الجونة السينمائي، المهرجان الذي احتضن مشروع فيلم (200 متر) عندما كان عبارة عن مشروع في نسخة أولية».

وأضافت «سعيدة جداً لأنني امرأة منتجة ولأول مرة أنتج فيلماً طويلاً، وفخورة بأن هناك تقديراً لدور المنتج حيث تجري العادة على إعطاء التقدير للمخرج بشكل أكبر».

وتابعت «أحب أن أهدي هذه الجائزة لأهلي الذين مازالوا لا يعرفون ما أفعله في الحياة، وكل من شاركوني العمل من المنتجين في كل البلاد».

وسبق للمنتجة الفلسطينية تقديم الأفلام القصيرة «ازرقاق» و«العبور» و«اجرين مارادونا» والفيلمين الوثائقيين «يوميات» و«روشميا»، كما شاركت في إخراج فيلم «غزة بعيونهن» مع ريهام الغزالي.

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