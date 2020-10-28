حي دبي للتصميم يطلق مبادرة لدعم مبدعي لبنان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن حي دبي للتصميم عن مبادرة مخصصة لشركات التصميم اللبنانية، التي تضررت أعمالها من انفجار مرفأ بيروت، تهدف إلى تمكين دور الأزياء والتصميم اللبنانية من إعادة تشغيل عملياتها من مجتمعها الإبداعي في دبي، والاستفادة مما يوفره الحي من بيئة داعمة للأعمال والشركات الناشئة، لتستطيع فيها التوسع إقليمياً وعالمياً واستكشاف أسواق جديدة.

وسيوفر حي دبي للتصميم، وفقاً للمبادرة، مساحة عمل مشتركة لثلاث سنوات للشركات الناشئة ورجال الأعمال والشركات الكبيرة في مجال التصميم والأزياء، الذين تأثروا بانفجار مرفأ بيروت، وسيتيح لهم فرصة التواصل والتعاون مع شركات كبرى في هذا المجال، مثل «ديور»، و«باربري» و«زها حديد»، و«فوستر اند بارتنرز»، كما سيمكّنهم من المشاركة في الأحداث والفعاليات التي يستضيفها حي دبي للتصميم، مثل أسبوع دبي للتصميم، وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة «التصميم من أجل الخير»، التي أطلقها ويتبناها حي دبي للتصميم، كجزء من التزامه المستمر بالارتقاء بالقطاع الإبداعي في المنطقة.

وستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والأكبر حجماً، من خلال مساحات العمل المشتركة، من الاستمرار بأعمالها في الوقت الذي تستمر بوجودها في لبنان، فضلاً عن التوسع بالمنطقة، وسيكون لدى رواد الأعمال خيار الانضمام إلى حاضنة الأعمال in5 للتصميم الموجودة في حي دبي للتصميم، إذ سيحظون بخدمات الإرشاد والتوجيه والتواصل وبناء العلاقات المهنية والحصول على فرص تمويل، واستخدام التجهيزات والبنية التحتية المتطورة التي تمكّنهم من الانطلاق بأعمالهم إلى آفاق أرحب.

من جهتها، قالت المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم، خديجة البستكي: «بعد حادث الانفجار الذي شكّل صدمة تجاوزت حدود لبنان الشقيق، باشرنا فوراً العمل مع شركائنا في صياغة مبادرة من شأنها أن تمنح الأمل للمتضررين من هذا الحادث المؤسف، وهذا بالطبع أقل ما يمكن تقديمه لدعم الأشقاء في لبنان الذين لطالما وقفوا بجانبنا، وشكّلوا جزءاً مهماً من مجتمعنا الإبداعي الذي يضمّ مواهب محلية ودولية».

وأضافت: «بادرت دولة الإمارات إلى دعم الأشقاء في لبنان بمساعدات عاجلة، ودعمت الاقتصاد وساعدت في التصدي لانتشار جائحة (كوفيد-19)، ومن هذا المنطلق تتماشى مبادرتنا مع توجيهات قيادتنا بتقديم كل دعم ممكن للأشقاء في لبنان، ونأمل أن توفر هذه المبادرة الدعم للمصممين اللبنانيين، وأن يتمكنوا في القريب العاجل من مباشرة أعمالهم من حي دبي للتصميم».

ويقع حي دبي للتصميم في موقع استراتيجي قرب مطار دبي الدولي ودبي مول وبرج خليفة، ويتميز ببنية تحتية عصرية ومستدامة تمكن الشركات من التواصل داخل أكبر منظومة إبداعية في المنطقة، ويضم 385 شركة محلية ودولية، وحاضنة الشركات الناشئة in5 ومعهد دبي للتصميم والابتكار، كما يضم مجموعة مميزة من المطاعم والمساحات المكتبية وصالات العرض والمحال التجارية، إضافة إلى ملاعب كرة السلة والكرة الطائرة، ومدينة تزلج، وصالة رياضية، وجدار مخصص لرياضة التسلق، وشاطئ عصري.



مجموعة تدابير

إضافة إلى الدعم الذي يقدمه حي دبي للتصميم لصناعة التصميم اللبنانية، فإنه يوفر أيضاً وسط الأزمة الصحية العالمية الحالية، مجموعة تدابير لشركائه التجاريين الحاليين لضمان استمرارية أعمالهم، بما في ذلك شروط دفع مرنة، وتبسيط الإجراءات، بما يعزز استقطاب دبي للمواهب والشركات المبدعة.

خديجة البستكي:

• «المبادرة أقلّ ما يمكن تقديمه للأشقاء الذين شكّلوا جزءاً مهماً من مجتمعنا الإبداعي الذي يضم مواهب محلية ودولية».

• الخطوة تأتي ضمن «التصميم من أجل الخير» التي يتبناها «الحي».

• سيوفر «دبي للتصميم» مساحة عمل مشتركة، لثلاث سنوات، للشركات الناشئة ورجال الأعمال.

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