دبي تواصل التألق ...أكبر نافورة في العالم تبلغ السحاب الخميس

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلنت «نخيل مولز» أن «ذي بوينت» التابعة لها قد انتهت من استكمال المرحلة الأخيرة من الاستعدادات المتعلقة بالافتتاح الكبير لـ«نافورة النخلة» تحت شعار «بلوغ السحاب» بعد غد حيث من المتوقع أن يشهد هذا اليوم تحطيماً للرقم القياسي وفقاً لـ«غينيس للأرقام القياسية» كأكبر نافورة من نوعها في العالم.

ستبدأ الاحتفالات في «ذي بوينت» عند الساعدة الرابعة من بعد الظهر بعروض ترفيهية حية بما في ذلك وصلات موسيقية تقدمها مجموعة من منسقي الأسطوانات (دي جيه) وعروض الرقص وفناني الأداء وعروض الألعاب النارية الساحرة حتى منتصف الليل، في حين تستضيف بعض المطاعم في «ذي بوينت» الزوار حتى الساعة الثالثة فجراً

وتتميز النافورة التي تمتد على مساحة 14 ألف قدم مربعة من مياه البحر بـ«مضخة عملاقة» تقذف المياه إلى ارتفاع 105 أمتار وتشع بأنوار 3 آلاف مصباح «ليد».

وستقدم «نافورة النخلة» 20 عرضاً مفصّلاً مع 5 عروض مختلفة تُعرض يومياً بين غروب الشمس ومنتصف الليل (من 7 مساءً وحتى 12 بعد منتصف الليل) في حين تتمايل أعمدة المياه على أنغام مجموعة من الأغاني المشهورة بما في ذلك الخليجية والبوب والكلاسيكية والعالمية وغيرها المزيد، ويستمر كل عرض لمدة 3 دقائق و تتم تأدية العرض كل 30 دقيقة.

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