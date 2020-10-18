عالم وارنر براذرز أبوظبي تطلق شعارها الجديد

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت عالم وارنر براذرز أبوظبي، أمس، عن شعارها الجديد الذي يتألق بشخصية باغز باني المحبوبة فوق درع وارنر براذرز الشهير، والذي يجسد التجارب التي توفرها المدينة الترفيهية المغلقة، الأكبر في العالم.

وأطلق الشعار بحلته الجديدة، ضمن فعاليات احتفال المدينة الترفيهية بمناسبة الذكرى السنوية الـ80، لانطلاق شخصية باغز باني المميزة.

يأتي الشعار الجديد عقب التحديث الذي شهدته علامة وارنر براذرز العالمية، من خلال تقديم نسخة مطورة ومحدثة من الدرع الشهيرة للعلامة التجارية، والتي تظهر في الحلة الجديدة لشعار عالم وارنر براذرز أبوظبي. وقال المدير العام لعالم وارنر براذرز أبوظبي، دون ستريكلر، إن «الإعلان عن الشعار الجديد يأتي بعد أشهر من التطوير والترقب، وجاء في ختام الاحتفال بمناسبة الذكرى السنوية الـ80 لانطلاق شخصية باغز باني». وأضاف: «حرصنا عبر الجهود المشتركة مع فريق العمل في وارنر براذرز للمنتجات الاستهلاكية، على أن تعكس العلامة الجديدة التجربة الترفيهية المليئة بالمرح والتسلية، لنقدم للضيوف لمحة عما يمكن أن يتوقعوه عند زيارتهم لعالم وارنر براذرز أبوظبي».

ويبرز الشعار الجديد، الذي يتميز بإضافة شخصية باغز باني المحببة، مشاعر المغامرة والتشويق العائلي التي باتت سمة مميزة من سمات التجارب الترفيهية التي توفرها عالم وارنر براذرز. وبمناسبة الذكرى السنوية الـ80 لشخصية باغز باني، سيتمكن الضيوف من مشاهدة عرض فني مباشر، ينظم يومياً لـ15 دقيقة حتى السابع من نوفمبر المقبل.

وتعتزم عالم وارنر براذرز أبوظبي إطلاق الشعار الجديد، بشكل تدريجي، على أبرز معالم المدينة الترفيهية.

جاء الكشف بمناسبة الذكرى السنوية الـ 80، لانطلاق شخصية باغز باني.

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