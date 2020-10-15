ملكة بريطانيا في أول ظهور عام منذ تفشي "كورونا"

المصدر: لندن -د ب أ

ظهرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لأول مرة علانية منذ بداية جائحة فيروس كورونا اليوم، حيث زارت مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع القريب من سالزبري مع الأمير ويليام دوق كامبريدج. وذكرت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية أن الملكة التقت خلال زيارة المختبر الواقع عند بورتون داون، العلماء الذين يجرون أبحاثا تدعم استجابة بريطانيا لجائحة فيروس كورونا.

وقال ناطق باسم قصر باكنجهام إنه جرى اتخاذ احترازات سلامة مشددة للزيارة الملكية، بما في ذلك اختبارات فيروس كورونا للـ48 شخصا الذين تواصلوا مع الملكة وقواعد تباعد اجتماعي صارمة. غير أن الملكة زارت المعمل بدون كمامة، حسبما أكد الناطق. وهذه هي المرة الأولى خلال سبعة أشهر التي تخرج فيها الملكة /94 عاما/ من مقرها الملكي .

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