إيطاليا تحظر إقامة الحفلات وتجمعات المنازل والرحلات المدرسية

المصدر: روما- أ ف ب

فرضت إيطاليا قواعد مشددة جديدة للسيطرة على زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بما في ذلك منع إقامة الحفلات ومباريات كرة القدم للهواة وتناول الوجبات الخفيفة في المقاهي ليلاً.

ومع حظر الحفلات في شكل عام، أوصت الحكومة أيضًا بتجنب التجمعات في المنازل. وجاء في المرسوم الذي وقعه رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي "يُحظر إقامة الحفلات في جميع الأماكن الداخلية والخارجية".

وجاء فيه "أما بالنسبة للمنازل الخاصة، فمن المستحسن بشدة تجنب الحفلات واستقبال اشخاص لا يعيشون معا لأكثر من 6 أشخاص". ولم يستبعد كونتي فرض تدابير تستهدف مناطق جغرافية معينة إذا استمرت أعداد الإصابات في الارتفاع.

إلى جانب الحظر على الرياضات التي تشهد تلامسا، مثل كرة القدم أو كرة السلة، تهدف القواعد الجديدة الأخرى إلى السيطرة على العدوى بين الشباب، مثل حظر الرحلات المدرسية. بالنسبة لحفلات الاستقبال المتعلقة بالأمور الدينية والمدنية مثل الزواج والتعميد، يفرض المرسوم حضور 30 شخصًا كحد أقصى. والأسبوع الماضي، أعادت إيطاليا إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة، حتى في الهواء الطلق. وأوصي المرسوم الجديد "بشدة" باستخدام الكمامات داخل المنزل عند وجود آخرين لا يعيشون فيه.

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