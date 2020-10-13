بيل غيتس يتحدث عن طريقة وحيدة لعودة الحياة إلى طبيعتها

المصدر: متابعة -الامارات اليوم

قال مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، إن الحياة لن تعود إلى طبيعتها إلا بعد توفر جيل ثان من لقاحات "كوفيد-19" على نطاق عالمي واسع، والقضاء على الفيروس في جميع أنحاء العالم.

وصرّح غيتس في مقابلة على شبكة NBC: "الطريقة الوحيدة لنعود إلى الحياة الطبيعية تماما هي من خلال، لن يكون من الجيل الحالي الأول من اللقاحات، ولكن من جيل جديد أكثر تطورا، يأخذه الكثير من الأشخاص، وأن نتخلص من المرض على صعيد عالمي".

وانتقد غيتس استجابة الولايات المتحدة لـ "كوفيد-19"، باعتبارها واحدة من الأسوأ في العالم، باستثناء الاستثمارات القوية لإدارة ترامب في تطوير اللقاحات. وقال الملياردير لمضيفNBC ، تشاك تود: "هناك الكثير من الوفيات الإضافية قادمة إذا لم نعمل سويا".

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