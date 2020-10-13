«روح الورد» بـ 38 مليون دولار

المصدر: هونغ كونغ - رويترز

قالت دار سوذبي للمزادات، أمس، إن ألماسة شديدة الندرة، بلون وردي ومسحة بنفسجية، من المتوقع أن يصل سعرها إلى 38 مليون دولار عندما تُعرض للبيع في مزاد 11 نوفمبر المقبل. وأصبحت الجوهرة ذات الشكل البيضاوي، التي تم استخراجها في روسيا، وسميت باسم الباليه الروسي «روح الورد»، أكبر جوهرة من نوعها تُعرض في مزاد. وزاد الإقبال من قبل أثرياء العالم على الأحجار الكريمة الملونة في السنوات الأخيرة.

وأضافت دار سوذبي أن الألماسة، التي استخرجتها شركة (ألروسا) الروسية، والبالغ حجمها 14.83 قيراطاً، تم اقتطاعها وتشكيلها من أكبر بلورة ماسية وردية يتم العثور عليها في روسيا على الإطلاق.

وقال جاري شاولر، رئيس قسم المجوهرات على مستوى العالم في سوذبي «وجود الألماسات الوردية في الطبيعة أمر شديد الندرة بأي حجم. 1% فقط من كل الألماسات الوردية يزيد حجمها على 10 قراريط». وتعرض الجوهرة في هونغ كونغ وسنغافورة وتايبه، قبل عرضها في المزاد بجنيف في 11 نوفمبر المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news