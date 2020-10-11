ملكة بريطانيا تحتفي بفنانين وعاملين في مكافحة كورونا

المصدر: لندن - د.ب.أ

قال القصر الملكي البريطاني إن المؤرخ في مجال الطبيعة السير ديفيد أتينبورو، والممثلة مورين ليبمان، ومغنية الراب ليدي ليشور، والعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، كانوا من بين الذين كرمتهم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في عيد ميلادها الـ94.

ونال السير ديفيد أتينبورو، المعروف بأفلامه عن البيئة الطبيعية، ترقية للقبه في القائمة الدبلوماسية لخدمات البث والحفظ.

كما تم تكريم الممثلة المخضرمة مورين ليبمان التي تعمل حالياً في المسلسل التلفزيوني الطويل «كورونيشن ستريت»، بفضل خدماتها للأعمال الخيرية والترفيهية والفنون خلال مسيرتها المهنية المستمرة منذ 50 عاماً.

وحصلت مغنية الراب ليدي ليشور على ميدالية الإمبراطورية البريطانية بعد غناء أغنية متعلقة بفيروس كورونا هذا العام لتذكير الناس بغسل أيديهم.

وقال الرسام فرانك بولينغ إنه «فخور للغاية» بحصوله على لقب فارس وهو في عمر 86 عاماً، ولايزال يعمل في الاستوديو كل يوم تقريباً.

وتجرى عملية التكريم تقليدياً بمناسبة عيد ميلاد الملكة، وعادة ما تحتفل الملكة، التي أتمت 94 عاماً في 21 أبريل الماضي، بعيد ميلادها الرسمي في يونيو، إلا أن الاحتفال تأجل في البداية بسبب سوء الأحوال الجوية، ثم بسبب جائحة كورونا.

عملية التكريم تجرى تقليدياً بمناسبة عيد ميلاد الملكة.

بولينغ: «فخور بحصولي على لقب فارس وأنا في الـ86».

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