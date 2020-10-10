ثعبان بطول قياسي.. في قبضة صيادين

المصدر: ميامي - أ.ف.ب

أمسك صيادان بثعبان بورمي يقترب طوله من ستة أمتار في فلوريدا، وهو طول قياسي في هذه الولاية الأميركية التي تنتشر فيها زواحف من أنواع شتى، كما أعلنت السلطات المحلية.

وبلغ وزن الثعبان، وهو من أضخم أجناس الأفاعي في العالم، 47 كيلوغراماً، حسب هيئة حماية الثروة السمكية والحياة البرية في فلوريدا.

وجرى الإمساك بالثعبان (5,71 أمتار) على بعد 60 كيلومتراً من ميامي، على يد الصيادين راين أوسبورن وكيفن بافليديس اللذين التقطا صورة تظهرهما، إلى جانب الصيد الثمين.

ويُصنف الثعبان البورمي في فلوريدا ضمن قائمة الأجناس الغازية، إذ استُقدم من جنوب شرق آسيا في نهاية القرن الماضي. ووجدت هذه الحيوانات نظاماً بيئياً مثالياً لتكاثرها في منطقة إيفرغليدز الرطبة الشاسعة شبه المدارية في جنوب شبه الجزيرة والتي تضم متنزهاً وطنياً مع محميات طبيعية.



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