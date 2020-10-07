تجديد حبس محمد وزيري في قضية" الاحتيال"على هيفاء وهبي.. عقارات فاخرة وحسابات بنكية

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

لازالت قضية استيلاء محمد وزيري مدير اعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على 63 مليون جنيه مستمرة، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا جديدة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في تهمتي خيانة الأمانة والاستيلاء على المال، وذلك لثبوت الواقعة عليه،ورفض القاضي كل الالتماسات المقدمة من المتهم ومحاميه للإفراج عنه بضمان مالي.

وأصدرت النيابة العامة تحذيرا من "التعامل مع وزيري ماليا فيما يخص الممتلكات محل النزاع بينه وبين هيفاء وهبي، وحددت النيابة تلك الممتلكات في بيان قالت فيه.. انها تشتمل على عدة عقارات فاخرة في منتجعات خاصة داخل القاهرة الكبرى، وحسابات بنكية، إضافة إلى قائمة بعض المقتنيات الشخصية التي تخص هيفاء وقالت في بلاغ لها أنها تركتها داخل فيلتها بالقاهرة، وقام وزيري بالاستيلاء عليها وتبديدها وخيانة الامانة في العديد من الأغراض الاخرى التي كانت تحتفظ بها بمسكنها"

وأكد المستشار ياسر قطنوش محامي هيفاء وهبي في تصريحات لبعض المحطات التلفزيونية أن هناك مفاجآت كبيرة ستظهر في القضية، خلال الأيام المقبلة،حيث تم تقديم مستندات تُثبت اختلاس وزيري لأموال هيفاء، على عكس ما كان يُردد بأنه لا توجد أي أدلة على الاتهامات الموجهة إليه واضاف انه سيتقدم ببلاغات جديدة ضد محمد وزيري في وقائع جديدة خاصة بخيانة الامانة ولكن سيتم الإعلان عن تفاصيلها في حينها، كما سيتم فتح قضية تزويره عقد زواج لإثبات زواج وهمي مع هيفاء وتشويه سمعتها والتقدم بدعوى بذلك لمحكمة الاسرة المصرية سرعان ما كشفت عن بطلانها بسبب العقد المزور.

وتقدم وزيري منذ فترة بالتماس واستئناف لكن غرفة المشورة في محكمة الجيزة الكلية رفضته تماما وتم تجديد قرار تجديد حبسه 15 يوما على ذمة قضية الاختلاس، كما تقرر استمرار حبسه داخل قسم شرطة الشيخ زايد.

ووجهت هيفاء وهبي في شهر مايو الماضي مناشدة للسلطات المصرية، لطلب المساندة والدعم من أجل استعادة حقوقها المالية من مدير أعمالها السابق محمد وزيري،وبعد ثبوت التهم على الأخير قررت النيابة المصرية حبس وزيري على ذمة التحقيق بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة، ووجهت النيابة لوزيري تهمة النصب والاحتيال واستغلال التوكيل الذي منحته له الفنانة هيفاء للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها في مصر.

و تم القاء القبض على وزيري بعد زيارة قصيرة لهيفاء لمصر حيث طلبت من الشرطة استدعاء محمد وزيري لسماع أقواله في البلاغات المقدمة ضده من هيفاء وهبي، وجاءت تحريات الشرطة في صالح هيفاء واكدت صحة الوقائع المنسوبة إلى المتهم، فأصدرت النيابة قرارها باحتجازه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعدها تم تجديد الحبس لمدة 15 يوما.

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