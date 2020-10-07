4 أيام من الضحك في مهرجان دبي للكوميديا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعود مهرجان دبي للكوميديا لينشر الابتسامة عبر سلسلة من العروض الكوميدية، خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر الجاري، في مواقع مختلفة بأنحاء المدينة، بالتعاون مع براج ولايف نيشن ودي إكس بي لايف.

ويستضيف المهرجان باقة من العروض الكوميدية مع ألمع نجوم الكوميديا في العالم، الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً.

وسيتسنى لعشاق المرح قضاء أوقات ممتعة طيلة أيام المهرجان الأربعة، الحافلة بالعروض المباشرة.

كما يستقطب مهرجان دبي للكوميديا أهم العروض الكوميدية العالمية، ويعد منصة تتيح لنجوم الكوميديا المحلية والإقليمية، ويرسخ المهرجان مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للترفيه والتسلية، ويعزّز سمعتها موطناً يحتضن المواهب.

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