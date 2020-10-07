طارق المنهالي يغنّي من كلمات علي بن تميم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق الفنان الإماراتي، طارق المنهالي، أغنيته الجديدة «لا يهدي الريم» باللغة العربية الفصحى.

والأغنية الجديدة من ألحان المنهالي أيضاً، وتوزيع فادي الساري، ومن أشعار رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم.

وتمثل الأغنية بالنسبة للمنهالي تجربة جديدة، إذ جمع فيها بين اللحن المحلي بكلمات من الشعر العربي.

وتأتي الأغنية اعتزازاً وفخراً بإرث اللغة العربية الثقافي، لما يحمله من عمق إنساني عريق وممتد في الأزمنة وضارب في الأصالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news