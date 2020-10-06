الفتيات يتعرضن للمضايقات عبر الإنترنت أكثر من الشارع

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

كشف استطلاع دولي أن الفتيات والشابات يتعرضن للمضايقات عبر الإنترنت أكثر من الشارع.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته منظمة حقوق الطفل «بلان إنترناشونال»، ونُشرت نتائجه أمس، بمناسبة اليوم العالمي للفتيات، أن 58% من الفتيات والشابات اللاتي شملهن الاستطلاع يتعرضن للتهديد والإهانات والتمييز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشمل الاستطلاع 14 ألف فتاة وشابة تراوح أعمارهن بين 15 و24 عاماً في جميع أنحاء العالم.

وقالت مايكه روتجر المديرة التنفيذية للمنظمة: «تُظهر نتائج تقرير الفتيات مدى شعور العديد من الفتيات والشابات بالعجز على شبكات التواصل الاجتماعي، وأن هناك عدداً قليلاً جداً من الآليات لاتخاذ إجراءات فعالة ضد الاعتداءات والمضايقات»، مضيفة أن للفتيات الحق في التنقل بحرية وأمان عبر الإنترنت والإفصاح عن مواقفهن إزاء القضايا المختلفة.

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