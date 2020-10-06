«سي وورلد أبوظبي».. احتفاء «متخصص» بالحياة البحرية

المصدر: أبوظبي - وام

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مشروع «سي وورلد أبوظبي» المدينة المتخصصة بالحياة البحرية، التي تطورها «ميرال» حالياً على جزيرة ياس، والتي وصلت أعمالها الإنشائية إلى ما يزيد على 40%.

واطلع سموه خلال الزيارة على تفاصيل المشروع الذي يتكون من طوابق عدة بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 183 ألف متر مربع، بالإضافة إلى التصميم الذي يعكس خبرة شركة «سي وورلد» التي تزيد على 55 عاماً في مجال الأبحاث ورعاية الكائنات البحرية، حيث تضم المدينة مناطق مشابهة للبيئة الطبيعية التي تحتضن مختلف الأنواع والفصائل البحرية. كما ستقدم عند اكتمالها تجارب ومغامرات فريدة من نوعها تجذب الزوّار من دولة الإمارات ومختلف أرجاء العالم لتعزيز معرفتهم وتقديرهم لقيمة الحياة البحرية.

جيل جديد

ويمثل هذا المشروع الجيل الجديد من المدن البحرية، بالتعاون مع شركة «سي وورلد باركس وانترتينمنت»، كما سيضم أول مركز عالمي المستوى للأبحاث والإنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الأحياء البحرية في دولة الإمارات، وذلك للمساهمة في دعم الجهود الإقليمية والعالمية للحفاظ على الحياة البحرية.

وينتظر الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمدينة «سي وورلد أبوظبي» بحلول نهاية عام 2022، لتصبح من كبرى مرافق الجذب في جزيرة ياس، حيث تُعد إضافة فريدة من نوعها لمحفظة مشروعات «ميرال» المتنامية على الجزيرة بما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية.

تتألف مدينة «سي وورلد أبوظبي» من ست مناطق مميزة تجسد فكرة «المحيط الموحد» بأسلوب متكامل يوضح العلاقة التي تربط بين جميع أشكال الحياة على الأرض وداخل البحار، وذلك تحت شعار «نحن مرتبطون بالمحيط، والمحيط يربطنا جميعاً». وتحتضن المدينة أحد أكبر الأحواض المائية الداخلية وأكثرها تقدماً على مستوى العالم، بالإضافة إلى لعبة مغامرة ستأخذ الزوار في رحلة مشوقة ومذهلة بين قطبي الكرة الأرضية، فضلاً عن العديد من المعارض التفاعلية الأخرى.

وجهة عالمية

قال رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال» محمد خليفة المبارك: «يُعد مشروع مدينة (سي وورلد أبوظبي) إضافة نوعية جديدة لمجموعة التجارب والوجهات المملوءة بالمغامرات التي تقدمها جزيرة ياس لزوارها. كما ستسهم هذه المدينة الجديدة في ترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية مرموقة، وفي تحقيق رؤية أبوظبي في تطوير وتعزيز القطاع السياحي. ونحن فخورون بشراكتنا مع (سي وورلد باركس وانترتينمنت) في هذا المشروع المميز، الذي يستفيد من خبرة الشركة التي تزيد على 55 عاماً في مجال الحفاظ على الحياة البحرية ورعاية الكائنات البحرية وفق أعلى المعايير العالمية». وقال سكوت روس رئيس مجلس إدارة شركة «سي وورلد باركس وانترتينمنت»: «نحن محظوظون بشراكتنا مع (ميرال) من أجل تطوير مدينة (سي وورلد أبوظبي)، لتصبح أول مدينة متخصصة في الحياة البحرية لشركة (سي وورلد باركس وانترتينمنت) يتم تطويرها خارج أميركا الشمالية منذ أكثر من 30 عاماً. وتُعد جزيرة ياس في حد ذاتها مشروعاً يجسد رؤية تقدمية ومستقبلية رائعة، وقد أصبحت فعلياً وجهة عالمية مفضلة للزوار من كل أرجاء العالم. ونحن سعداء للغاية بأن تكون (سي وورلد) جزءاً من هذه الوجهة المتميزة، التي ستعزز جهودنا المهمة والضرورية في مجال الأحياء البحرية والأبحاث والإنقاذ والتثقيف على مستوى المنطقة».

حماية الحياة البحرية

سيقدّم مركز الأبحاث الجديد موارد متطورة للباحثين والعلماء والنشطاء لدراسة وفهم النظام البيئي في المنطقة بشكل أفضل، وبالتالي تمكينهم من حماية الحياة والكائنات البحرية فيها. وسيجري المركز دراسات مباشرة حول الأحياء البحرية التي تستوطن الخليج العربي، مثل حيوان «الأطوم» الذي يعرف أيضاً باسم «بقر البحر» وكذلك السلاحف البحرية، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز مجتمع علوم الأحياء البحرية العالمي. وقد أسهمت جهود «سي وورلد» حتى اليوم في المحافظة على حياة أكثر من 37 ألف كائن بحري كانت بحاجة إلى الإنقاذ والرعاية، حيث تمت إعادة الكثير منها إلى مواطنها الطبيعية، وفي الوقت ذاته تم توفير المواطن الآمنة والدائمة للكائنات التي لم يكن بمقدورها العودة بأمان إلى بيئتها الطبيعية.

محمد خليفة المبارك:

«المشروع إضافة نوعية جديدة لمجموعة التجارب والوجهات المملوءة بالمغامرات التي تقدمها جزيرة ياس».

يقدم مركز الأبحاث موارد متطورة للباحثين والعلماء لدراسة وفهم النظام البيئي في المنطقة.

تتألف مدينة «سي وورلد أبوظبي» من ست مناطق مميزة تجسد فكرة «المحيط الموحد».

سيضم المشروع أول مركز عالمي للأبحاث والإنقاذ وإطلاق الأحياء البحرية في الدولة.

محفظة مشروعات

مشروع «سي وورلد أبوظبي» يعتبر جزءاً أساسياً من محفظة مشروعات «ميرال» قيد الإنشاء والبالغة قيمتها الإجمالية 12 مليار درهم. وتشمل نسبة إنجاز المشروع التي وصلت إلى 40%، الانتهاء من 50% من الأعمال الخرسانية، وتم فعلياً تثبيت أثقل عمود من الفولاذ الصلب يزن نحو 50 طناً، كما تم بنجاح تثبيت ألواح الأكريليك المخصصة للمعارض.

فرص تعليمية

يركز مشروع «سي وورلد أبوظبي» في أحد جوانبه على توفير فرص تعليمية وتثقيفية مؤثرة وفعّالة للزوار. تتضمن هذه الفرص التعاون مع الشركاء المحليين لطرح مبادرات متخصصة في مجال الحياة البحرية وجهود الحفاظ عليها، بما يقدم مصدر إلهام للأجيال الصاعدة يشجعهم على العمل في مجال علوم ورعاية الأحياء البحرية في دولة الإمارات.

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