فوز عالمين أميركيين وعالم بريطاني بجائزة نوبل للطب

المصدر: ستوكهولم -رويترز

أعلنت الهيئة المانحة لجائزة‭‭ ‬‬نوبل اليوم فوز عالمين أميركيين وعالم بريطاني المولد بجائزة نوبل للطب لعام 2020 لجهودهم في اكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) الذي يصيب الكبد بالتليف والسرطان.

وقالت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد في بيان بشأن منح الجائزة وقدرها عشرة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار) "قبل عملهم، كان اكتشاف فيروسات التهاب الكبد "إيه وبي" خطوات حاسمة.

"ألقى اكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي سي الضوء على سبب باقي حالات التهاب الكبد المزمن وجعل من الممكن إجراء فحوص دم وتطوير أدوية جديدة أنقذت حياة الملايين".

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