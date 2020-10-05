«مكتبة» تعزّز قائمة منصاتها الرقمية بـ «أوفردرايف»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

في إطار سعيها إلى تسريع التحوّل الرقمي، أضافت «مكتبة»، التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، منصة القراءة الرقمية الرائدة للمكتبات العامة حول العالم «أوفردرايف»، إلى قائمة منصاتها الرقمية المعتمدة.

ويمكن لمشتركي المكتبات العامة في أبوظبي الاطلاع على أرشيف المكتبة الرقمية، واستعارة الكتب الرقمية والمسموعة لقراءتها أو الاستماع إليها مجاناً، من دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، من خلال تطبيق Libby.

وقال المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي: إن «شراكتنا مع (أوفردرايف) تأتي خطوة مكمّلة للحصيلة المعرفية الوافرة لـ(مكتبة)، بما يمكّن أعضاء المكتبات العامة في أبوظبي من قراءة الكتب أو الاستماع إليها في أي وقت ومن أي مكان، على هواتفهم الذكية أو أجهزة الحاسوب اللوحية أو المكتبية».

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