إطلاق أكبر نافورة مياه بالعالم في «ذي بوينت»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد «ذي بوينت»، الوجهة الأولى لنمط الحياة وتناول المأكولات في دبي، التي تديرها «نخيل مولز»، لإطلاق أكبر نافورة مياه في العالم. وتسعى «نافورة النخلة»، أحدث نقطة جذب سياحية في «النخلة جميرا»، للحصول على لقب «غينيس للأرقام القياسية™» في 22 الجاري، خلال حفل إطلاقها الافتتاحي.

وستُطلق مضخة خارقة الماء على علو 105 أمتار فوق مساحة تمتد على 14 ألف قدم مربعة تشعّ بالنور مع أكثر من 3000 مصباح «ليد». وسيُشكل الحدث اللافت في محاولة لحصول هذه النافورة الوحيدة المتعددة الألوان في دبي على لقب «غينيس للأرقام القياسية™»، مؤشراً واضحاً لعودة الإمارة إلى سابق عهدها والاستمرار في التحليق عالياً من أجل تحقيق طموحاتها الكبيرة. وينطلق الحفل المملوء بالفقرات الترفيهية عند الساعة الرابعة من بعد الظهر، ويتضمن مجموعة متعددة من منسقي الأسطوانات (دي جيه) والعروض الراقصة وعروض الألعاب النارية الساحرة، بالإضافة إلى فعاليات ومسابقات متنوعة طوال اليوم، تقدمها مطاعم منتشرة في أرجاء «ذي بوينت».

وقال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تُعد نافورة جزيرة النخلة إضافة رائعة إلى قائمة المعالم الشهيرة لدبي على مستوى العالم، ومن المؤكد أنها ستكون نقطة جذب كبيرة للسكان والزوار على حد سواء. ويعزّز هذا الإطلاق مكانة جزيرة النخلة و(ذا بوينت) وجهة سياحية استثنائية، حيث يمكن للزوار من جميع أنحاء العالم تجربة أجواء النافورة الخلابة، بالإضافة إلى تجارب التسوق والترفيه وتناول الطعام وزيارة المناطق السياحية التي لا تضاهى». وستقدم «نافورة النخلة» 20 عرضاً مفصّلاً مع خمسة عروض متنوعة تنطلق يومياً عند غروب الشمس وتستمر حتى منتصف الليل (من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 12 عند منتصف الليل)، في حين تتماوج أعمدة المياه على إيقاع مجموعة من الأغاني الشعبية بما في ذلك الخليجية والبوب والكلاسيكية والعالمية وغيرها، وسيستمر كل عرض لمدة ثلاث دقائق وسيتم تأديته كل 30 دقيقة.

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