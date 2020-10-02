مغامرات حتّا و«وادي هب» تعود بتدابير سلامة وإجراءات احترازية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلق الموسم الثالث في منتجعات حتّا و«حتّا وادي هب»، إحدى أشهر وجهات المغامرات الخارجية الصديقة للبيئية في الإمارات، وصُممت هذه التجربة لتوفر للضيوف تجربة حقيقية غامرة تتيح لهم الابتعاد عن صخب المدن وسط الجبال، وتمنحهم فرصة الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمغامرات في الهواء الطلق والأماكن المفتوحة، بأسلوب مبتكر وفريد يميّزه عن أي تجربة محلية أُخرى، وسيستمر الموسم الجديد حتى نهاية شهر أبريل من عام 2021.

وستوفر منتجعات حتّا و«حتّا وادي هب» مجموعة واسعة من الأنشطة والمغامرات، بدءاً من رحلات التخييم، إلى مسارات المشي، والدراجات الجبلية، والتجديف بالكاياك، فضلاً عن استكشاف تراث مدينة حتّا الغني، والتعرف أكثر إلى الثقافة الإماراتية الأصيلة، ما يستقطب بشكل كبير الباحثين عن التشويق ومحبي الطبيعة والعائلات ومحبي قضاء العطلات في وجهات استثنائية كل عام.

وخلال الموسم الحالي، اتُّخذ في الموقع المزيد من تدابير السلامة والإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة، استناداً إلى الإرشادات الرسمية للوقاية من «كوفيد-19»، مع تجهيز المرافق بالكامل لهذا الغرض، وتوفير التدريب اللازم للموظفين لتقديم المساعدة للضيوف في حالات الطوارئ.

وتحتضن منتجعات حتّا أولى تجارب المقطورات الفندقية الجبلية الصديقة للبيئة في الإمارات، ضمن اثنين من أماكن الإقامة المميزة، وهما «حتّا سدر تريلرز ريزورت» و«حتّا دماني لودجز ريزورت»، اللذان صُمّما لتوفير ملاذ مثالي للمهتمين بالعطلات في أحضان الطبيعة.

ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بمغامرة التخييم تحت النجوم في مركز الأنشطة الرئيس «حتّا وادي هب»، حيث يمكنهم إحضار الخيام الخاصة بهم والتخييم مقابل 129 درهماً خلال أيام الأسبوع، و199 درهماً خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، أو إحضار المقطورة (الكرفان) الخاص بهم للتخييم مقابل 299 درهماً خلال أيام الأسبوع العادية، و399 درهماً خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

يقدم «حتّا وادي هب» مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تناسب جميع عشاّق المغامرة على اختلاف أذواقهم، من التدريب على الدراجات الجبلية وتأجيرها، إلى عربات المنحدرات الجبلية والقفز على الترامبولين.

ونزولاً عند رغبة الضيوف، تقدم دبي القابضة هذا العام ثلاثة أنشطة جديدة، هي جدار تسلق على ارتفاع 10 أمتار يضم خمس حارات تسلق بصعوبات مختلفة لتناسب مختلف الأعمار، والمقلاع الذي يدفع الباحثين عن المتعة والتشويق لارتفاع يصل إلى 50 متراً والتحليق المظلي.

- أنشطة متنوعة أُضيفت إلى الموسم الجديد مثل تسلّق الجدران والمسار الانزلاقي.

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