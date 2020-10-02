وفاة خواكينم لافادو مبتكر شخصية «مافالدا»

المصدر: بوينوس آيرس - أ.ف.ب

توفي الرسّام الأرجنتيني، خواكينم سالفادور لافادو، الملقب بـ«كينو»، أول من أمس، عن 88 عاماً، بحسب ما أعلن ناشر قصصه المصورة عن شخصية الفتاة الصغيرة الذكية «مافالدا» التي ابتكرها. وكتب الناشر، دانيال ديفينسكي، عبر «تويتر» أن «كينو مات»، و«جميع الأشخاص الطيبين في البلد وفي العالم كله سيبكونه». وتعد «مافالدا» أشهر ابتكاراته. وكان المؤلف يعبّر عن موقف مستنكر لعالم الستينات من القرن الـ20 من خلال أسئلة «مافالدا» لوالديها، والشروح التي كانا يقدمانها إليها عن الديكتاتورية والاكتظاظ السكاني والحرب النووية.

وبعد انقلاب عام 1976 في الأرجنتين، ترك كينو بلده وعاش في المنفى.

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