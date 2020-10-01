القضاء المصري: السجن 6 سنوات لـ"شيرى هانم" وابنتها «زمردة»

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، بمعاقبة شريفة رفعت، وشهرتها "شيرى هانم"، وابنتها "زمردة"، بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، في اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، بحسب صحيفة " المصري اليوم".

وكانت النيابة العامة، قد أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شيري هانم»- وابنتها ولقبها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء ولفت الأنظار إليها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب جرائم مخلة بالأخلاق.

ورصدة «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«لنيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.

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