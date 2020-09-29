منتسبو مؤسسات «ربع قرن» يستكشفون الشارقة افتراضياً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظّمت «أطفال الشارقة»، و«ناشئة الشارقة»، و«سجايا فتيات الشارقة»، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، جولة افتراضية في إمارة الشارقة، بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، لما يقرب من 150 طفلاً وشاباً وفتاة من منتسبيها، بهدف تعريفهم بأهم المعالم السياحية والثقافية وأبرز الوجهات الترفيهية في إمارة الشارقة، وإطلاعهم على أهمية دور السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وضمّت الجولة باقة من الفقرات التفاعلية المنوّعة، تعرّف المشاركون من خلالها الى مدن إمارة الشارقة التي تمثل مزيجاً بين أصالة الماضي وعراقته، وعصرية الحاضر بإطلالته الجاذبة، وعاشوا أجواء افتراضية متفردة في رحاب الطبيعة بمناظرها الخلابة، في رحلة استكشاف شواطئ الشارقة وصحاريها وقممها الجبلية مترامية الأطراف، وذلك عبر تطبيق «الشارقة 360» الذي توفره هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على منصتي «أبل»، و«غوغل بلاي».

وتوجهت فاطمة محمد مشربك، مدير ناشئة الشارقة بالإنابة، بالشكر والتقدير إلى هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، على التعاون المثمر في تنفيذ هذه الجولة الافتراضية عن السياحة في الشارقة، بالشكل الذي يعزز من فرص الاستثمار الأمثل لطاقات منتسبينا، ويؤهلهم ليكونوا سفراء لإمارة الشارقة داخل الدولة وخارج حدودها، متمكنين من نقل الصورة المشرفة عن الثقافة الإماراتية، وأهم الوجهات السياحية والترفيهية، عبر التحاور مع الآخرين.

وشكرت الشيخة عائشة بنت خالد القاسمي، مديرة سجايا فتيات الشارقة، هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، على هذه الرحلة الافتراضية في الإمارة، حيث أخذت المشاركين في جولة بين المعالم التراثية والسياحية العريقة في الشارقة، وعرفتهم بجماليات المواقع التي تحتضنها، بهدف تشجيعهم على الذهاب مع عائلاتهم لزيارتها والتعرف إليها عن قرب. وأشارت عائشة علي الكعبي، مدير أطفال الشارقة بالإنابة، إلى أن هذه الفعالية تؤكد أهمية السياحة كرافد مهم من روافد دعم الاقتصاد المحلي، والدور الذي تلعبه مؤسسات ربع قرن في سبيل استثمار طاقات منتسبيها من الأطفال والفتيات والناشئة من خلال منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتطويرية.

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