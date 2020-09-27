مقتنيات لـ «البيتلز» في مزاد

المصدر: لندن - رويترز

ستتاح لمحبي فريق البيتلز الغنائي البريطاني فرصة لامتلاك بعض من أشهر مقتنيات الفريق، عندما تقيم دار سوثبيز مزاداً على الإنترنت هذا الشهر، لبيع هذه المقتنيات بمناسبة الذكرى الـ50 لانفصال الفريق.

ويشمل المزاد مقتنيات من المسيرة الفنية الكاملة للفريق، ومنها نسخة موقعة من أول أغنية للفريق «لاف مي دو» التي صدرت عام 1962، وتقدر قيمتها بما يراوح بين 15 ألفاً و20 ألف جنيه إسترليني (19000-25400 دولار).

ومن المقتنيات الأخرى زوج من نظارات جون لينون الشهيرة، وتقدر قيمته بما بين 30 ألفاً و40 ألف جنيه إسترليني، ولائحة بالعقوبات التي قضاها في المدرسة، والتي يقدر أن تصل قيمتها إلى 5000 جنيه إسترليني. وتتضمن اللائحة تفاصيل عن سوء سلوك لينون عندما كان صبياً.

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