«معهد التصميم» يبحث عن ابتكارات من خارج الصندوق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق معهد دبي للتصميم والابتكار مسابقة مفتوحة أمام جميع أفراد المجتمع في الإمارات، بهدف تسليط الضوء على المواهب والمبدعين، وتشجيع الأفراد من مختلف التخصصات على تبني الفكر التصميمي، في معالجة التحديات، وتلبية الاحتياجات اليومية.

وتتضمن المبادرة، التي تأتي بدعم من حيّ دبي للتصميم، وحاضنة الأعمال in5، المتخصصة في دعم رواد الأعمال، لابتكار تصاميم جديدة لأحد أكثر قطع الأثاث استعمالاً وهي الكراسي، من خلال إنشاء مجسّم مصغّر للمشاركة، وعرضه على لجنة تضم نخبة من المتخصصين.

ويُطلب من المشاركين تصميم مجسّم لكرسي، وتقديمه ضمن ثلاث فئات: تصميم مستوحى من الثقافة، وتصميم يعكس مبادئ الاستدامة، وتصميم يوحي بالمستقبل. مع تشجيع المشاركين على الاستفادة من المواد المستخدمة في الحياة اليومية، واستكشاف المواد الصديقة للبيئة والمستدامة أو المعاد تدويرها، أو التعبير عن التراث العربي الثري بألوانه ومواده، أو حتى اكتشاف آفاق التصميم المستقبلية، في ظل المتغيرات التي يشهدها عالمنا.

وقالت المدير التنفيذي لحيّ دبي للتصميم، خديجة البستكي: إن «المسابقة تؤمن منصّة لروّاد الأعمال الطموحين، وتتيح لهم تحدي الأفكار السائدة، وتصميم منتجات مبتكرة».

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