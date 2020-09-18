أين تذهب.. «كوكو باي» فرصة مثالية للاسترخاء

افتتح كوكو باي، مطعم وركن المشروبات الشاطئي الجديد، أبوابه في مشروع الشاطئ الغربي الجديد بمناظره الخلابة في نخلة جميرا. ويستلهم كوكو باي طابعه من شواطئ بالي ويقدّم لزواره فرصة الاستمتاع بأطباق مستوحاة من المطبخ الآسيوي والأوروبي. ويتميز المطعم بأجواء رائعة سواء داخل المطعم أو في الهواء الطلق على رمال الشاطئ، حيث يقدّم لزواره فرصة مثالية للاسترخاء لبعض الوقت أو الاستمتاع بقضاء أمسية هادئة تحت النجوم، وتجربة أجواء مميزة وأطباق شهية وإطلالة خلابة على نخلة جميرا وأفق دبي مارينا.

ويوفّر المطعم لزواره أطباقاً خفيفة وسلطات صحّية، ومشروبات باردة منعشة وأطباقاً رئيسة بالإضافة إلى أطباق الروباتا المشوية على الحطب، حيث يعمل فريق كوكو باي على تحضير قائمة طعام تناسب الجميع. ويمكن أن يبدأ زوار المطعم بالمقبلات المميزة. أمّا بالنسبة للطبق الرئيس فيمكن لضيوف المطعم اختيار إحدى الوجبات الساخنة مثل طبق ناسي جورينج، أو سمك النهاش الأحمر المطهو على الطريقة الكانتونية.

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