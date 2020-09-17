«دبي للمفروشات».. جدد منزلك بتخفيضات تصل إلى 70 %

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

يعود مهرجان دبي للمفروشات في عام 2020 بدورته الثانية من تنظيم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وتستمر فعاليات هذا الحدث المخصص للمستلزمات والمفروشات المنزلية من 24 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر في مراكز التسوق وصالات المفروشات في مختلف أنحاء دبي.

ويشكّل المهرجان الوجهة الأمثل للعملاء الراغبين بإعادة تجديد إطلالات غرف النوم أو غرف المعيشة أو المطبخ أو الحديقة أو إضافة لمسات من التجديد على المنزل بأكمله. ويقدم المهرجان أحدث تشكيلات المفروشات التي تحمل توقيع أشهر العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى العديد من المفاهيم المحلية المبتكرة والأفكار والنصائح المميزة من نخبة خبراء قطاع الديكور.

وتوفّر دورة هذا العام من المهرجان باقة واسعة من تجارب وفعاليات التسوق للزوار، من التخفيضات وحتى الأنشطة الفريدة والعروض الترويجية. وتشارك في المهرجان مجموعة من أشهر متاجر التجهيزات والمفروشات المنزلية في دبي، حيث تقدم تخفيضات تصل حتى 70% على تشكيلة المفروشات والأدوات والإكسسوارات المنزلية، وغيرها الكثير من العروض التي تستمر طيلة فترة المهرجان.

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