«ماجد الفطيم» تفتتح وجهة الأطعمة «فود سنترال» في «سيتي سنتر ديرة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «ماجد الفطيم»، «فود سنترال» (Food Central)، وهو وجهة عصرية ومبتكرة للمأكولات وفنون الطهي، في «سيتي سنتر ديرة»، وتأتي هذه الخطوة استجابةً للرغبة المتزايدة لدى المستهلكين بخيارات طعام طازجة ومتطورة، حيث ستقدم وجهة الطعام المبتكرة مجموعة متنوعة من المأكولات والأطباق من مختلف أنحاء العالم.

ويُعد «فود سنترال» جزءاً من مشروع تجديد وتطوير مركز التسوق، الذي تبلغ قيمته 377 مليون درهم، من أجل إثراء تجربة التسوق لزوار المركز من خلال رحلة أكثر متعة وراحة، ويتميز «فود سنترال» باحتوائه على خلية نحل حية لإنتاج العسل الطبيعي، وذلك في إطار سعي «فود سنترال» لتعريف عملائه بأصول الأطعمة التي يتناولونها ومصدر مكوناتها، كما يحتوي «فود سنترال» على جدار عشبي يحوي مجموعة من النباتات الورقية الطازجة، التي تزيد من قدرة «فود سنترال» على تقديم المأكولات الطازجة.

يحتوي «فود سنترال» على العمل الفني «تيوب دبي» (Tube Dubai)، المصنوع على شكل شبكة تشبه شبكة الصيد، من خيوط مرنة تمتد على الحيطان والأسقف لتشكل ساحة عائمة، تتيح للزوار استخدامها كمساحة للتلاقي، واكتشاف سحر المكان وجماله من الأعلى. وصمم «تيوب دبي» كريستوف كاتزلر، وهو مستوحى من الهندسة المعمارية الحيوية وطابع المدن في العقود السابقة، كما يحتضن «فود سنترال» مجموعة من المطاعم ومنافذ المأكولات.

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