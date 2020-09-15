حالة خالد سامي الصحية في تدهور وناصر القصبي يعلن الخبر السعيد

المصدر: متابعات- الامارات اليوم

أعلن الفنان السعودي ناصر القصبي خبرا أسعد آلاف المتابعين، ومحبي الفنان خالد سامي، حيث كشف عن تجاوب وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر مع الوضع الصحي للفنان خالد سامي، وكتب القصبي في تغريدة على تويتر: "شكراً من القلب لاهتمام ومبادرة سمو وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر وتجاوبه السريع لوضع الفنان خالد سامي الصحي".

وكانت عايدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي، قد اعلنت أن صحة زوجها تدهورت أثناء غسيل الكلى، ما أدى إلى هبوط في دقات القلب وانخفاض السكر، واستدعى دخوله العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض، بحسب موقع " العربية نت".

وكان الفنان ناصر القصبي قد ناشد في تغريدة على حسابه في "تويتر"، وزير الصحة توفيق الربيعة، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الفنان خالد سامي، وذلك بعد دخوله إلى العناية المركزة إثر تدهور حالته الصحية.

وقال القصبي إن خالد سامي يرقد في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، كما أنه يصارع المرض منذ أكثر من عام تقريباً، لافتاً إلى أن وضعه الصحي في الوقت الحالي خطير ويتدهور بسرعة، مناشدًا وزير الصحة بالتدخل العاجل لإجراء عملية زراعة للفنان.

وذكر الملحن فهد العبد الله في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن الفنان خالد سامي قد نقل إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، مطالباً محبي الفنان بالدعاء له بالشفاء.

ويعاني الفنان خالد سامي يعاني فشلا كلوياً، وأدخل المستشفى في شهر رمضان الماضي، وأعلنت زوجته أنه سيسافر إلى الصين للخضوع لعملية زرع كلى، لكن تم إرجاء السفر بسبب جائحة كورونا.

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