مصر..بلاغ للنيابة ضد "يوتيوبر" شهير وزوجته بسبب فيديو

المصدر: متابعات- الإمارات اليوم

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر عن اتخاذه إجراء قانوني عاجل ضد "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح، بحسب عدد من الصحف المصرية.

ورصدت وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي بخط نجدة الطفل الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرهما فيديو على موقع "يوتيوب" ظهرت خلاله الأم "بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلب في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفسها، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي".

ونقلت " روسيا اليوم" عن أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة سحر السنباطي قولها أنه فور رصد الفيديو، "تم على الفور مخاطبة مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، لفتح تحقيق قضائي في الواقعة، وتم التنسيق مع نيابة حلوان الكلية بإحالة البلاغ إلى نيابة البساتين الجزئية التي تباشر تحقيقاتها في هذا البلاغ والتي استمعت إلى أقوال الأخصائي الاجتماعي بخط نجدة الطفل بشأن هذا البلاغ". ولفتت السنباطي إلى أنه يوجد بلاغ سابق ضدهما العام الماضي، مشيرة إلى أنه تم طلب التحقيق في الوقائع السابقة بالإضافة إلى البلاغ الجديد.

وأكدت السنباطي أن هذه الوقائع مخالفة للقانون وانتهاك لحقوق الطفل ولا يوجد أي مبرر لاستغلال الطفلة البريئة بهذا الشكل، ونشر فيديوها بوقائع تتضمن إساءة للطفلة كما أنها تعد مخالفة للمادة 80 من الدستور المصري وأيضا مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل المصري.

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