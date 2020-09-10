«عالم وارنر براذرز أبوظبي» تطلق عرض ما بعد المدرسة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، المدينة الترفيهية المغلقة الأكبر في العالم، بالتزامن مع العودة للمدارس، عرض ما بعد المدرسة، الذي يتيح للضيوف زيارة عالم الوجهة، خلال أيام الأحد إلى الأربعاء، من الساعة الرابعة عصراً، وحتى موعد الإغلاق عند الثامنة مساءً.

ويتيح العرض، الذي يسري حتى 30 سبتمبر، لضيوف «عالم وارنر براذرز أبوظبي» الاستمتاع بالتجارب الترفيهية المميزة، التي تتوافر من خلال 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً، إضافة إلى العروض الترفيهية الحيّة، التي تمكن الأصدقاء والعائلات من الاستمتاع بذكريات مميزة.

ولضمان توفير تجربة ترفيهية آمنة للجميع، دعت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» الضيوف إلى التقيد بإجراءات الصحة والسلامة، مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً للضيوف، بما في ذلك حاملو بطاقة الدخول السنوية، بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية البالغة 30%.

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