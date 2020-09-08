فيديو.. استنساخ حصان مهدد بالانقراض من مادة وراثية عمرها 40 عاما

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

نجح علماء في استنساخ نوع من الخيول المهددة بالانقراض، ولد الحصان بنجاح 6 أغسطس الماضي بعد أن استخدم الخبراء مادة وراثية حُفظت بالتبريد مدة 40 عاما. بحسب صحيفة " ذ صن" البريطانية.

ويعد "كورت" حصان برزوالسكي حديث الولادة، من موطنه سهوب آسيا الوسطى، نادرا ومعرضا للخطر.

وكانت ولادة "كورت" مثيرة ليس فقط لأنه لطيف للغاية، ولكن لأن تنوعه الجيني يمكن أن يساعد في إنقاذ الأنواع.

وقال عالم الحيوان بوب ويس، كبير مسؤولي علوم الحياة في حديقة حيوان سان دييغو العالمية: "من المتوقع أن يكون هذا المهر واحدا من أكثر الأفراد أهمية وراثيا من نوعه".

وبدأ عدد خيول برزوالسكي الأصلية في التناقص بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت آخر مشاهدة مؤكدة لحصان مماثل في البرية، عام 1969.

وبحسب "روسيا اليوم"، وُلد "كورت" في ولاية تكساس في منشأة بيطرية. وهو نسخة من حصان ذكر برزوالسكي جُمّد حمضه النووي في حديقة حيوان سان دييغو العالمية . وأُدخلت المادة الجينية المجمدة في أنثى حصان بديل. وبفضل برنامج التكاثر، هناك نحو 2000 حصان برزوالسكي على قيد الحياة اليوم.

ومع ذلك، فإن المشكلة هي أن هذه الخيول كلها مستمدة من 12 سلفا، أُسرت من البرية ما بين عامي 1899 و1902. وإذا أرادت سلالة الخيول البقاء على قيد الحياة دون مشاكل وراثية، فإنها تحتاج إلى مزيد من التنوع.

واستُنسخ "كورت" من حصان عاش بين عامي 1975 و1998، أُطلق عليه اسم "كوبوروفيتش"، وُجد أنه يمتلك جينات جيدة، لذلك تم أخذ عينة جينية منه عام 1980.

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