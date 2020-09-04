«سكاي نيوز عربية»..انطلاقة جديدة تواكب التطلعات والأحداث

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «سكاي نيوز عربية»، خلال جلسة مباشرة هي الأولى من نوعها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، انطلاقتها الجديدة التي تقدم من خلالها إطلالة مبتكرة لإعلام عصري يواكب التطوّرات والمتغيّرات على الساحة الإعلامية، ويعزّز مكانة القناة في ريادة التطوير والارتقاء بالعمل الإعلامي.

وتنطلق القناة بحُلتها الجديدة، يوم الأحد السادس من سبتمبر الجاري، وتقدم الانطلاقة الجديدة للقناة منظومة متكاملة للتميز تقوم على عرض برامج ومحتوى برؤية إبداعية، واستقطاب الأسماء الإعلامية البارزة، مع التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة لتمكين جمهورها من تجربة مشاهدة فريدة، تدمج بين الإعلام الرقمي والتقليدي، لتقديم محتوى يواكب تطلعات متابعيها.

واستعرضت خلال الجلسة الإعلامية، جيزال خوري، فكرة برنامجها الأسبوعي الجديد «مع جيزال»، كما قدم الإعلامي نديم قطيش، لمحة عن برنامجه السياسي الساخر «الليلة مع نديم».

تتضمن الانطلاقة الجديدة برامج، تتناول كل ما يجري في العواصم العربية والعالمية.

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