100 عبوة لـ «سقيا الطيور» في بلاد الخير

المصدر: دبا الحصن - الإمارت اليوم

أطلقت بلدية مدينة دبا الحصن مُبادرة «سقيا الطيور» التي تُنفذها للعام السادس على التوالي، والتي تستهدف توفير أكثر من 100 عبوة مُخصّصة لسقي الطيور في مختلف أرجاء المدينة.

وأوضح مدير بلدية مدينة دبا الحصن، طالب عبدالله اليحيائي، أن المبادرة تشمل مرحلتين سيتم تنفيذهما خلال الشهر الجاري، الأولى ستنفذها البلدية بالكامل لنشر ثقافة الرفق بالحيوان، والعناية بالبيئة ورعاية المسطحات الخضراء، فيما سيتم تنفيذ الثانية بالتعاون مع دائرة الضواحي والقرى (مجلس مدينة دبا الحصن)، في إطار التزام البلدية بقيم المسؤولية الاجتماعية، وحرصها على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين في إطلاق المبادرات التي تخدم المجتمع والدولة. وأشار اليحيائي إلى أن هذه المبادرة الخيرة التي دأبت بلدية مدينة دبا الحصن على إطلاقها خلال أشهر الصيف من كل عام هي جزء من التزام البلدية بواجباتها ومسؤوليتها المجتمعية، وواجبها في الحفاظ على الأمن البيئي، والتنوّع الحيوي الذي يغني حياة الإمارة والدولة، ويسهم في حماية الطيور من الموت عطشاً خلال أشهر الصيف الحارة.

وستقوم البلدية خلال المبادرة بتوزيع عبوات بلاستيكية خاصة (سقّايات) تتميّز بسهولة تركيبها، وخفة وزنها، وسهولة وصول الطيور إليها للشرب منها، في أماكن مختلفة من المدينة لتوفير المياه للطيور طوال الوقت، وعلى مدار أيام الصيف، حفاظاً على حياتها من الموت عطشاً بسبب شدة الحرارة، وعدم توفر مياه في أماكن مناسبة للشرب.

المبادرة هدفها نشر ثقافة الرفق بالحيوان، والعناية بالبيئة، ورعاية المسطحات الخضراء.

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