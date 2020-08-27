أسدان يأكلان رجلاً في جنوب إفريقيا أمام نظر زوجته

المصدر: د ب ا



قالت الشرطة في إقليم ليمبوبو بشمال جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، إن مواطنا لقي حتفه بعد أن نهشه اثنان من الاسود البيضاء، تحت مرأى ومسمع من زوجته التي لم تستطع فعل أي شيء لصدهما.

وأوضحت شرطة جنوب أفريقيا أن الضحية ويست ماثيوسون /69 عاما/، لقي حتفه على أيدي اثنين من أسوده، أثناء خروجه للسير صباح أمس الأربعاء حول نزل السفاري الذي يقوم بإدارته.

وحين وصلت الشرطة وخدمات الطوارئ كان الرجل قد لفظ أنفاسه نتيجة تعرضه لإصابات متعددة.

وقال البريجادير موتلافيلا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف: "لقد اعتاد الضحية أن يتجول مع تلك الأسود في مزرعة النزل".

وأضاف: "يبدو أن الأسود كانت معتاده عليه، ولكننا بصفتنا من أفراد الشرطة، نحذر الناس دائما بضرورة توخي الحذر دائما من الحيوانات البرية، بغض النظر عن الظروف التي تعيش فيها".

وقد أظهرت الصور المنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بالنزل، زواره وهم يأخذون صورا إلى جانب الأسود.

وأشارت الشرطة إلى أنه منذ وقوع الحادث، تم نقل الأسدين إلى نزل سفاري آخر.



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