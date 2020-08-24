دبّ بري يهاجم شرطياً ببلدة جبلية في إيطاليا

المصدر: روما - د.ب.أ

تم الإمساك بدب بري في جبال الألب الإيطالية، بعد أن دخل بلدة جبلية وهاجم رجل شرطة، طبقاً لما ذكرته حكومة إقليم ترينتينو، أمس.

وتسبب الدببة البرية، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض، قلقاً كبيراً في إقليم ترينتينو في جبال الألب جنوب إقليم ساوث تيرول، الناطق بالألمانية.

ووقع الهجوم، أول من أمس، في منطقة اندالو، على بعد نحو 35 كيلومتراً شمال غرب العاصمة الإقليمية، ترينتو.

وانقض الدبّ، الذي تردد أنه يبلغ عامين ونصف العام ووزنه 121 كيلوغراماً، على رجل الشرطة بالقرب من منطقة بحيرة، حيث كان يقوم بالتمشية مع صديق له قبل بدء خدمته، وسقط الرجل على الأرض وأصيب بجروح عديدة.

وقالت الحكومة الإقليمية إنه تم الإمساك بالدب بعد ذلك بساعات، وتهدئته ونقله إلى منطقة مسيّجة.

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